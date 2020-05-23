【正常倫再起2】朱立倫：我可以被邊緣，但國民黨不能

聯合報 / 記者張曼蘋鄭朝陽
朱立倫日前帶領「日知學塾」青年參訪星宇航空，深入了解產業經營的方方面面。圖／朱立倫辦公室提供
朱立倫日前帶領「日知學塾」青年參訪星宇航空，深入了解產業經營的方方面面。圖／朱立倫辦公室提供

「我可以被邊緣，但國民黨不能被邊緣，台灣更不能被邊緣化。」國民黨前主席朱立倫沒有了政治舞台，這顆藍營曾高度寄望的政治明星，如今隨著蔡英文連任、江啟臣掌握黨機器，有逐漸被邊緣化的跡象。「邊緣倫」的封號讓他很受傷，但他一笑置之；他說，此時此刻國民黨要有人去扎根，一點一滴拉回社會和國際的支持，黨和台灣才不致被邊緣化。

年初的總統大選結束，朱立倫為黨內各參選人的輔選行程也告一段落，近幾個月來較少公開露面，但潛到水下的他其實很忙，除了深入了解老化議題、參與青少年的公益活動，更多時間花在了解民間產業的實況。

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