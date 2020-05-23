【正常倫再起2】朱立倫：我可以被邊緣，但國民黨不能
「我可以被邊緣，但國民黨不能被邊緣，台灣更不能被邊緣化。」國民黨前主席朱立倫沒有了政治舞台，這顆藍營曾高度寄望的政治明星，如今隨著蔡英文連任、江啟臣掌握黨機器，有逐漸被邊緣化的跡象。「邊緣倫」的封號讓他很受傷，但他一笑置之；他說，此時此刻國民黨要有人去扎根，一點一滴拉回社會和國際的支持，黨和台灣才不致被邊緣化。
年初的總統大選結束，朱立倫為黨內各參選人的輔選行程也告一段落，近幾個月來較少公開露面，但潛到水下的他其實很忙，除了深入了解老化議題、參與青少年的公益活動，更多時間花在了解民間產業的實況。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言