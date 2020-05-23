【搶救阿北大作戰2】管不住嘴狂失言 柯如何重建素人品牌
蔡英文總統展開新任期，下屆總統大選除藍綠陣營，台北市長柯文哲也是角逐大位的潛在人選。不過，隨著柯文哲台北市長進入第二任期，柯陣營幕僚坦言，柯文哲「政治素人」的光環逐漸消退，過去民眾津津樂道的「柯語錄」，現在則成了社會難以接受的「失言」；包括柯與團隊都思考，如何將柯文哲這個「品牌」重新定位，在藍綠之間走出「第三條路」。
「最近民進黨處理兩岸僵局上，無論是護照正名、華航改名，或提案刪除國家統一等，看出政策反覆不定，也讓人覺得在選舉期間操弄統獨、騙取選票，只是一種手段而已。」柯文哲在蔡總統520就職後，針對兩岸議題做出評論，而這也是柯近期罕見親上火線點評時政。
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