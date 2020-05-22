陸強硬推港國安法 學者：別再奢望蔡的「兩岸和平對話」
中國大陸十三屆全國人大三次會議在開幕前夕，宣布將制定香港版國安法，投下震撼彈，而中共國務院總理李克強在人大開幕後進行的政府工作報告中，對港談話也趨於強硬，但對台部分則維持基調。中國文化大學社科院院長趙建民表示，此一立法主要是針對兩個外部勢力，一個是美國、另一個則是台灣。淡江大學中國大陸研究所教授趙春山分析，香港問題已經「國際化」，中共認為不能再以理想主義的「港人治港」原則去處理，必須推出這個國安機制。
在港設國安機構 如何落實「高度自治」
趙建民表示，李克強的報告提到「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，所謂的「執行機制」已證實是在香港設立國安機構，但難以想像要如何落實，究竟它要如何與所謂基本法的「高度自治」精神銜接？
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