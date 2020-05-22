港版國安法是否制裁中國 紐時：川普須痛下決斷

蔡英文總統展開新任期，下屆總統大選除藍綠陣營，台北市長柯文哲也是角逐大位的潛在人選。不過，隨著柯文哲台北市長進入第二任期，柯陣營幕僚坦言，柯文哲「政治素人」的光環逐漸消退，過去民眾津津樂道的「柯語錄」，現在則成了社會難以接受的「失言」；包括柯與團隊都思考，如何將柯文哲這個「品牌」重新定位，在藍綠之間走出「第三條路」。

2020-05-23 14:03