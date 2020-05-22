港版國安法是否制裁中國 紐時：川普須痛下決斷
中國大陸全國人大將審議香港版「國安法」，美國總統川普21日指若中方通過，「將非常強力解決這項問題」。紐約時報指出，川普過去常吹捧他和大陸國家主席習近平的友誼，如今北京將通過港版國安法，為早已因新冠疫情而鬧僵的中美關係火上加油，如今國會兩黨發出制裁的呼聲，將迫使川普必須痛下決斷。
中美貿易戰、新冠疫情 川普避免抨擊習本人
川普的對中政策一直是鷹派與鴿派的角力場，當中美處於磋商貿易協定高峰期，從川普屢屢讚揚習近平「傑出領袖」與「偉人」，就能看出偏向經濟的鴿派站上風，隨著武漢冒出新冠病毒，中方初期又試圖隱匿疫情，競選連任前景被波及的川普火冒三丈，也讓風向轉到國務卿龐培歐和國安會幕僚的鷹派。
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