中共、獨派都不滿…小英要修憲 別像扁這樣收尾

聯合報 / 記者蔡晉宇
蔡英文總統就職演說拋出憲改議題。圖為蔡英文昨到民進黨中央與卓榮泰交接，第五度擔任民進黨主席。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供
蔡英文總統就職演說拋出憲改議題。圖為蔡英文昨到民進黨中央與卓榮泰交接，第五度擔任民進黨主席。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供

蔡英文總統就職演說拋出憲改議題，宣示立法院將成立修憲委員會。憲法為一個國家的根本大法，因此修改憲法的門檻相當高，在過去幾次修憲工程推動中，陸續奠定了包括「萬年國大」退場、確認總統任期等重要憲政基礎；但也產生過不少波瀾，如前總統陳水扁就曾提出「兩階段憲改」主張，最後甚至引發中共訂定「反分裂國家法」反制，值得蔡總統借鏡。

第一次修憲 建立「萬年國大」退場機制

第一次修憲的背景是一九九一年時任總統李登輝依據「動員戡亂時期臨時條款」第十項之規定，公告自同年5月1日起終止動員戡亂時期，但因國家尚未統一，原有憲法條文仍有窒礙難行之處而增修。主要內容包括，明定第二屆中央民意代表產生的法源、名額、選舉方式、選出時間及任期，替「萬年國大」建立了退場機制。

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修憲 蔡英文 民進黨 陳水扁 李登輝 台獨 統獨 中華民國

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中共、獨派都不滿…小英要修憲 別像扁這樣收尾

蔡英文總統就職演說拋出憲改議題，宣示立法院將成立修憲委員會。憲法為一個國家的根本大法，因此修改憲法的門檻相當高，在過去幾次修憲工程推動中，陸續奠定了包括「萬年國大」退場、確認總統任期等重要憲政基礎；但也產生過不少波瀾，如前總統陳水扁就曾提出「兩階段憲改」主張，最後甚至引發中共訂定「反分裂國家法」反制，值得蔡總統借鏡。 第一次修憲的背景是一九九一年時任總統李登輝依據「動員戡亂時期臨時條款」第十項之規定，公告自同年5月1日起終止動員戡亂時期，但因國家尚未統一，原有憲法條文仍有窒礙難行之處而增修。主要內容包括，明定第二屆中央民意代表產生的法源、名額、選舉方式、選出時間及任期，替「萬年國大」建立了退場機制。

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