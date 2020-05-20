兩國論再起？兩岸復談判？ 蔡總統演說藏了什麼

聯合報 / 記者黃國樑
蔡英文總統今天第二任就職並發表演說。 圖／總統府提供
蔡英文總統今天第二任就職並發表演說。 圖／總統府提供

蔡英文總統今天第二任宣誓就職， 並發表就職演說，國安會前秘書長蘇起警告，蔡英文演說中提到新任期內要在立法院成立修憲委員會進行修憲，將是她20年前做為兩國論起草者，在20年後進行的「總收成」，這次修憲將成為「兩國論的最高潮」，他甚至預言，2024年台灣選的將不是中華民國總統。

作為當年兩國論風暴的當事人之一、當時是陸委會主委的蘇起表示，1999年7月前總統李登輝與蔡英文在宣布兩國論之後的下一步，就是藉當時的國民大會修憲，目標就是修掉憲法本文第四條的領土範圍。他說，當時國大議長是錢復，但為了執行這項修憲任務，李登輝將任期未到的錢復換下，讓他去當監察院長，改讓蘇南成去當國大議長，就是為了落實最終的修憲目標。

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蔡英文 修憲 兩國論

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