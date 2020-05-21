【罷韓倒數】韓國瑜3度道歉 是誠摯主動還是打發人民
罷韓投票倒數計時，兩方角力不斷，高雄市長韓國瑜本周一在議會備詢時，為選總統向高雄市民道歉。這是韓國瑜第三次因為選總統而道歉，市府內部評估，與罷免無關，但「市長確實欠高雄人一句道歉」，藉此放低身段，以誠意來挽回市民的心。不過，罷韓方則認為，韓此舉是為了降低投票率，對反制罷韓影響不大。
市府「反罷免策略書」外流 引發內應聯想
巧的是，上周末傳出總統府內部文件遭到外流，就在韓道歉當晚，也有一份高雄市財政局長李樑堅署名的「反罷免策略書」遭外流，文件共有4頁，標註日期為109年5月11日，詳盡分析反罷韓目前的挑戰與困境及策略，其中除提醒韓不要亂開玩笑、誇大其詞，也建議韓最好能「誠摯道歉」，時機敏感也引發市府內是否有罷韓「內應」的聯想。
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