【罷韓倒數】韓國瑜3度道歉 是誠摯主動還是打發人民

蔡英文總統就職演說拋出憲改議題，宣示立法院將成立修憲委員會。憲法為一個國家的根本大法，因此修改憲法的門檻相當高，在過去幾次修憲工程推動中，陸續奠定了包括「萬年國大」退場、確認總統任期等重要憲政基礎；但也產生過不少波瀾，如前總統陳水扁就曾提出「兩階段憲改」主張，最後甚至引發中共訂定「反分裂國家法」反制，值得蔡總統借鏡。 第一次修憲的背景是一九九一年時任總統李登輝依據「動員戡亂時期臨時條款」第十項之規定，公告自同年5月1日起終止動員戡亂時期，但因國家尚未統一，原有憲法條文仍有窒礙難行之處而增修。主要內容包括，明定第二屆中央民意代表產生的法源、名額、選舉方式、選出時間及任期，替「萬年國大」建立了退場機制。

2020-05-21 07:00