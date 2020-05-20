蔡英文畫了憲改藍圖 準備讓獨派大老死心？

中國大陸國家主席習近平昨在世界衛生大會上做開幕致詞時，提出五項未來的舉措，其中包括將在兩年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的發展中國家抗疫以及經濟社會恢復發展等。政大外交系副教授、全球及區域風險評估中心主任黃奎博受訪解析此一行動的目的，他表示，習近平在中美對抗的微妙時刻，希望相對於美國在領導全球防疫上的退縮、自私，刻意扮演全球領導角色，另一重要目的則是，尋求占領道德的戰略高度。

2020-05-19 19:41