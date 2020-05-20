蔡英文畫了憲改藍圖 準備讓獨派大老死心？
外界高度關注蔡英文總統第二任期的憲政改革藍圖，其中獨派大老辜寬敏在520之前就向蔡總統喊話表明，制憲與修憲不同，若政府施政方向違背台灣制憲基金會的立場，他隨時會離開總統府資政職務。蔡總統今天就職演說中，憲改僅聚焦政府制度、人民權利及18歲公民權；獨派對正名、制憲的期待，恐又要落空。
辜寬敏 力推「制憲公投」
辜寬敏成立的台灣制憲基金會日前提出兩項制憲意向公投連署，就在520前兩天，基金會重申「制憲公投」就是國家正常化的第一步。辜寬敏表示，推動制憲非常困難，但他相信未來4年，蔡總統會向這方向努力，如果蔡能完成，會成為「台灣國母」。
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