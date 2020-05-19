【蘇內閣3.0】「一粒卡臣」推手 丁怡銘從幕後走到幕前

行政院長蘇貞昌去年1月上任後，善用網路社群宣傳政策、民眾互動，營造「有政府、會做事、接地氣」形象，而成功打造「蘇貞昌2.0」的幕後功臣，正是由政院簡任秘書、蘇貞昌核心幕僚丁怡銘所領軍、隸屬行政院新媒體小組的「小編群」，蘇的「一粒卡臣」暴紅文宣，就是出自他手。520之後，丁怡銘將從幕後走到幕前，擔任政院發言人工作。

蘇團隊網路操盤手 打造「蘇貞昌2.0」

明天就是520，行政院今天下午由「準發言人」丁怡銘主持「蘇貞昌院長公布新內閣人事」記者會。丁怡銘是蘇貞昌信任的核心幕僚，也是民進黨「幕僚世代」代表人物之一。2016年蔡英文就任總統後，丁怡銘進入總統府發言人室擔任諮議，2018年蘇貞昌投入新北市長選舉，丁離開總統府，加入蘇競選團隊。