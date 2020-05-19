「致達」因密件案爆紅 蘇系新政委曾是江啟臣室友

聯合報 / 記者周佑政
行政院長蘇貞昌辦公室主任黃致達出任政務委員，被形容是「搭直升機」，成為此波改組的一大驚奇。 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌辦公室主任黃致達出任政務委員，被形容是「搭直升機」，成為此波改組的一大驚奇。 圖／聯合報系資料照片

520內閣改組逐步到位，其中行政院長蘇貞昌辦公室主任黃致達，被任命為新任政務委員，被形容是「搭直升機」，成為此波改組的一大驚奇。對於這項人事，藍營表示感到陌生，甚至揶揄黃只是總統府「被駭密件」中提及的人名。其實，六年級前段班的黃致達是蘇貞昌長年倚重的文宣、政策智囊，也是民進黨「幕僚世代」的代表人物之一。

密件一直「致達」 大家都在問他是誰？

「致達說，院長之前以陳耀祥擔任主委為思考......。三位新任委員中，一位是現任主秘，另兩人是媒改學者。致達說，兩人偏綠，可以配合處理.......。」日前媒體收到關於總統府處理NCC人事的匿名信件中，曾出現這段內容。「致達說」反覆出現在這波密件公文中，這也是很多媒體及藍營人士第一次聽到這個名字，當大家還在打探「致達是誰」時，也不過短短三，四天，外界再一次聽到這個名字，則是他被宣布將出任政務委員。

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