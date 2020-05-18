【總統府遇駭5】洩密文件人事整理 是否說中可判別真偽

聯合報 / 記者李光儀
總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。圖／聯合報系資料照片
總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。圖／聯合報系資料照片

總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。府方及國安高層定調文件遭到變造，細看其內容，也確實真偽難辨。許多資訊，都是已經公開的人事或其他政策內容，要判斷哪些內容為真，只能從尚未公布的訊息著手。以下整理了這份「密件」揭露尚未公布的人事訊息，可做為未來對照訊息真偽參考。

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