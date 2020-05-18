【總統府遇駭5】洩密文件人事整理 是否說中可判別真偽
總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。府方及國安高層定調文件遭到變造，細看其內容，也確實真偽難辨。許多資訊，都是已經公開的人事或其他政策內容，要判斷哪些內容為真，只能從尚未公布的訊息著手。以下整理了這份「密件」揭露尚未公布的人事訊息，可做為未來對照訊息真偽參考。
監委520後揭提名人選 高涌誠續任？
「密件」揭露，已經將高涌誠（現任監委）、夷將拔路兒（現任原委會主委）、吳新興（現任僑委會委員長）、林郁容（時代力量創黨元老，現任黨產會主委林峯正的姊姊）的4人名單送交查核。另外，律師李念祖婉辭人權委員推薦，另推薦高涌誠和張娟芬出任人權委員。
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