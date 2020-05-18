北京未放棄蔡英文520演說 最倒楣的卻是國民黨

聯合報 / 記者黃國樑
蔡英文總統即將接任新任期。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統即將接任新任期。圖／聯合報系資料照片

國民黨在兩岸議題上日漸邊緣化，而民進黨卻正在尋求在蔡英文的第二個任期與中共建立溝通橋樑，經常穿梭兩岸與大陸涉台學者交流的一位人士說，北京並未放棄蔡英文的五二○連任就職演說，大陸涉台學者仍在高度關注蔡英文提出的說詞，並稱要「聽其言，觀其行」，顯然仍抱有期待。

相關人士透露 演說恐與當選演講類似

不過，蔡英文的五二○演說講稿已注定不會說出讓大陸滿意的答案。蔡政府相關人士透露，蔡英文只會做出與一月當選連任後受訪時說出的八字箴言（和平、對等、民主、對話）類似的說法，只有抽象的詞彙，而不會有實質的內容。

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蔡英文 北京 民進黨 520

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