【每周精摘】區間測速裝上葉克膜…想活先救執法公信力

區間測速台61線彰化段出包，惹怒許多車友，已實施的9縣市18路段，除了新北市的4個路段，其他路段全部暫停使用，正在建置的設備也轉趨觀望。然而，這次烏龍罰單引發的爭議究竟是一顆老鼠屎壞了一鍋粥，還是這個「鍋」根本就不能拿來煮粥？區間測速想重新上路，得先搶救科技執法的公信力。

12年前，用來取締闖紅燈的固定式感應線圈測速器，被拿來當測速器用，不斷有民眾質疑準確性，這款使用多年的測速器沒有國家檢測標準，經本報揭發後，警政署97年1月17日，宣布全台此型照相器即日起暫停取締超速違規，當時下令的警政署長就是侯友宜。當年的侯署長認為，既然有適法爭議，攸關民眾權益，警察機關就不該再使用。