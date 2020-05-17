府被駭是政治版陳冠希事件？ 賴清德守穩尊蔡低調應對

「上任後，就是全力執行蔡總統交付之事」，賴清德將在五二○宣誓就任中華民國第十五任副總統，近日內閣人事布局和總統府驚傳駭客入侵案，鬧得沸沸揚揚，個性嚴謹的賴清德，對這些事更是謹守分寸，不做任何評論，他說，副總統的職權依憲法就是備位元首，並配合總統交付的任務。

府方強調非事實 但回顧初選斑斑可考

總統府傳出高層電腦被駭客外流文件風波，多封內容直指蔡總統在民進黨內總統初選時有「打賴路徑」及府院人事布局過程，都牽扯到賴清德，總統府表示為偽變造文件，但內容被民進黨部分親賴人馬及新潮流系人士形容是「政治版的陳冠希事件」，雖然府方強調並非事實，不過回顧黨內初選過程，不少事都斑斑可考，讓親賴人士為賴清德叫屈。