【實驗大學難產2】申請者、審委兩條平行線 難怪實驗之路崎嶇

區間測速台61線彰化段出包，惹怒許多車友，已實施的9縣市18路段，除了新北市的4個路段，其他路段全部暫停使用，正在建置的設備也轉趨觀望。然而，這次烏龍罰單引發的爭議究竟是一顆老鼠屎壞了一鍋粥，還是這個「鍋」根本就不能拿來煮粥？區間測速想重新上路，得先搶救科技執法的公信力。

2020-05-17 15:47