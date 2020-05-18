【實驗大學難產2】申請者、審委兩條平行線 難怪實驗之路崎嶇

聯合報 / 記者馮靖惠
實驗教育三法修法通過，但目前僅兩個單位申請開辦實驗大學，台灣要出現實驗大學仍有一段長路要走。圖／圖／聯合報系資料照片
實驗教育三法修法通過，但目前僅兩個單位申請開辦實驗大學，台灣要出現實驗大學仍有一段長路要走。圖／圖／聯合報系資料照片

實驗教育三法修法通過兩年多，目前僅兩個單位申請開辦實驗大學，但尚未通過。申請學校認為，審查委員過於保守，仍用傳統眼光看待教育，只求「改進」，不求「改造」；但審議委員則指，申請單位思維不夠「突破」。台灣要出現實驗大學，仍有一段長路要走。

審委之一魏坤賓：申請者沒跳脫原有架構

擔任實驗教育大學審議委員之一的台灣實驗教育聯盟法制政策部執行長魏坤賓提到，綜觀目前參與「進入審議申請案」的審議委員意見來看，大多數委員期待申請單位能以更具「突破性」的思維看待實驗大學，提出符合多元發展、自主學習，且更具未來性的新穎高教辦學模式。唯有如此，才能讓人數日增的自主學習學生，銜接延伸學習所需，也更能樹立第一所實驗教育大學，不同於現有一般大學運作模式的典範。

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