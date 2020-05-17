若中共奪東沙 學者：真出手就會一路打到台灣為止
日本共同社報導中共八月將在南海海域舉行大規模登陸軍事演習，並以奪取東沙島為假想目標。中共是否有意藉演訓一舉奪下東沙島？淡江大學國際關係及戰略研究所副教授黃介正分析，中共如果要奪取東沙島，將會一直進行到底，接下去就會進行軍事犯台，直到拿下台灣為止，如果只拿東沙而無後續行動，將是十分愚蠢的行為。
他說，如果中共真正目標是犯台，也無須對東沙動手，而是先奪取澎湖，接著進犯台灣本島。中共若是要拿下東沙，除非是以戰逼降、採取包圍策略，要求我海巡等官兵與人員限時撤離，兵不血刃奪島，否則只要是將島上我方人員殲滅，以流血方式奪島，那政治上的代價就是台灣自此再也不是中國的一部分，亦即，台灣內部將從此不再有統一的聲音。
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