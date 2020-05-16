【走味的前瞻1】超高齡社會交通需求 不能靠「大鍋炒」軌道建設

聯合報 / 記者侯俐安
前瞻計畫逾半投入軌道建設，但學者呼籲應重視高齡者在地交通需求，在非都市地區，高齡者若缺乏「適合的」大眾運輸時，騎機車或自行車，就成為不得不的選擇。圖／聯合報系資料照片
前瞻計畫逾半投入軌道建設，但學者呼籲應重視高齡者在地交通需求，在非都市地區，高齡者若缺乏「適合的」大眾運輸時，騎機車或自行車，就成為不得不的選擇。圖／聯合報系資料照片

立法院日前審查前瞻特別預算續編4200億元，若順利通過，前瞻特別預算將擴編至8400億元，其中逾半經費都投入軌道建設，交通部指軌道建設效益，應著眼於未來50年、100年，但台灣預估2030年邁入「超高齡社會」，每4人就有1人是65歲以上長者，交通需求更傾向社區移動，學者呼籲，前瞻計畫的交通建設，應納入高齡者的在地交通需求，重新盤點政策優先順序。

10年之後 台灣邁入超高齡社會

2018年3月，台灣65歲以上占總人口比率已達世界衛生組織定義的「高齡社會」。國發會推估，2030年高齡人口數將達到557萬人，占全體人口數23.6%，進入「超高齡社會」，其中高齡者失能人口數約83至89萬人，約占所有高齡人口的15至16％。

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