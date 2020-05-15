子弟兵被去職…賴清德接班路不只3挑戰

「後蔡英文時代」將面對民進黨內對接班人選的競逐，準副總統賴清德過去被視為蔡英文之後，最有機會角逐總統大位的人選，但經去年黨內總統初選一役，賴與英系齟齬始終存在。這次內閣改組，賴系色彩濃厚的國發會主委陳美伶，傳出早已令「高層」極度不滿，隨後確定「被去職」，也不難看出英系對賴敵意仍深，成為賴接班之路的一大挑戰。

賴清德過去幾個月幾乎消失在鎂光燈前，據透露，賴清德對副總統這項新職務的「無聲」特性有清楚認知，因此選後也刻意低調。不過，即使賴清德選擇低調，今年3月，賴清德與林俊憲、郭國文、林宜瑾和高嘉瑜等立委聚餐，仍有媒體解讀為賴是在「招兵買馬」。