子弟兵被去職…賴清德接班路不只3挑戰

聯合報 / 記者周佑政
準副總統賴清德（左）過去被視為蔡英文（右）之後，最有機會角逐總統大位的人選，但經去年黨內總統初選，賴與英系齟齬未消，成為賴接班之路一大挑戰。圖／聯合報系資料照片
準副總統賴清德（左）過去被視為蔡英文（右）之後，最有機會角逐總統大位的人選，但經去年黨內總統初選，賴與英系齟齬未消，成為賴接班之路一大挑戰。圖／聯合報系資料照片

「後蔡英文時代」將面對民進黨內對接班人選的競逐，準副總統賴清德過去被視為蔡英文之後，最有機會角逐總統大位的人選，但經去年黨內總統初選一役，賴與英系齟齬始終存在。這次內閣改組，賴系色彩濃厚的國發會主委陳美伶，傳出早已令「高層」極度不滿，隨後確定「被去職」，也不難看出英系對賴敵意仍深，成為賴接班之路的一大挑戰。

賴清德過去幾個月幾乎消失在鎂光燈前，據透露，賴清德對副總統這項新職務的「無聲」特性有清楚認知，因此選後也刻意低調。不過，即使賴清德選擇低調，今年3月，賴清德與林俊憲、郭國文、林宜瑾和高嘉瑜等立委聚餐，仍有媒體解讀為賴是在「招兵買馬」。 

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

賴清德 陳美伶 蔡英文

相關新聞

子弟兵被去職…賴清德接班路不只3挑戰

「後蔡英文時代」將面對民進黨內對接班人選的競逐，準副總統賴清德過去被視為蔡英文之後，最有機會角逐總統大位的人選，但經去年黨內總統初選一役，賴與英系齟齬始終存在。這次內閣改組，賴系色彩濃厚的國發會主委陳美伶，傳出早已令「高層」極度不滿，隨後確定「被去職」，也不難看出英系對賴敵意仍深，成為賴接班之路的一大挑戰。

【標哥小心肝4】解酒偏方眾說紛紜 醫師卻都強調這方法

顏清標喝酒海派，早年曾創下一整晚喝下5瓶烈酒紀錄。此次住院換肝，不少人聊及此事，都會分享自己的解酒偏方，但真的有效嗎？

【標哥小心肝3】國民黨議員、玖壹壹老闆 都曾捐肝救父

大甲鎮瀾宮董事長顏清標接受次子顏仁賢活體捐肝，國民黨台中市議員黃健豪、樂團「玖壹壹」的老闆蕭豐稷也都曾捐肝救父，蕭還為此減肥11公斤好符合捐肝條件。雖然捐者術後須忍受強烈的疼痛感，但這項台灣領先全球的技術，拯救許多因肝病所苦的患者，讓人生從黑白變彩色。

【標哥小心肝2】比愛喝酒更恐怖 慢性肝炎不治療更易致癌

大甲鎮瀾宮董事長顏清標罹患肝硬化、肝腫瘤手術換肝，也讓「國病」的肝病再度引發討論。醫師表示，很多人認為台灣喝酒應酬文化，導致傷肝、肝癌罹患率居高不下，但主因其實還是慢性B、C肝炎患者多，又未積極治療所致。

【小英連任新考題5】陸生不來台若成常態 陸恐不再有友台派

一個惡兆似乎在蔡英文連任就職的一個多月前出現了，預示著她的第二任兩岸關係將布滿荊棘，4月9日中國大陸教育部突然宣布，暫停...

【標哥小心肝1】拚酒乾杯為兒女政治路 顏清標用肝換交情

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天進行活體換肝手術，術後狀況良好。這次換的是二兒子顏仁賢的肝，原本女兒顏莉敏比對也符合捐肝條件，但她有脂肪肝，才改由顏仁賢捐肝。其實讓寶貝兒子捐肝，顏清標很不捨，但有幕僚觀察，標哥雖生性喝酒海派，這些年為了兒女的政治前途，標哥代兒女喝了不少酒，這也凸顯中部政壇的應酬文化，「很多交情都用肝換來的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。