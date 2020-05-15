【標哥小心肝3】國民黨議員、玖壹壹老闆 都曾捐肝救父
大甲鎮瀾宮董事長顏清標接受次子顏仁賢活體捐肝，國民黨台中市議員黃健豪、樂團「玖壹壹」的老闆蕭豐稷也都曾捐肝救父，蕭還為此減肥11公斤好符合捐肝條件。雖然捐者術後須忍受強烈的疼痛感，但這項台灣領先全球的技術，拯救許多因肝病所苦的患者，讓人生從黑白變彩色。
32歲黃健豪 肚皮30公分疤見證救父
32歲黃健豪是國民黨台中市的新生代議員，父親3年前檢查出肝癌，醫師建議活體捐肝，可避免癌症擴散、復發或後續治療風險，他捐出三分之二肝臟給父親，肚皮也留下30公分長的刀疤。黃健豪說，從爸爸檢查出肝癌到捐肝，只有短短2周，能救爸爸就去做。
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