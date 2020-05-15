【標哥小心肝3】國民黨議員、玖壹壹老闆 都曾捐肝救父

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天進行活體換肝手術，術後狀況良好。這次換的是二兒子顏仁賢的肝，原本女兒顏莉敏比對也符合捐肝條件，但她有脂肪肝，才改由顏仁賢捐肝。其實讓寶貝兒子捐肝，顏清標很不捨，但有幕僚觀察，標哥雖生性喝酒海派，這些年為了兒女的政治前途，標哥代兒女喝了不少酒，這也凸顯中部政壇的應酬文化，「很多交情都用肝換來的」。

2020-05-14 14:14