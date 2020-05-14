【標哥小心肝1】拚酒乾杯為兒女政治路 顏清標用肝換交情

大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天進行活體換肝手術，術後狀況良好。這次換的是二兒子顏仁賢的肝，原本女兒顏莉敏比對也符合捐肝條件，但她有脂肪肝，才改由顏仁賢捐肝。其實讓寶貝兒子捐肝，顏清標很不捨，但有幕僚觀察，標哥雖生性喝酒海派，這些年為了兒女的政治前途，標哥代兒女喝了不少酒，這也凸顯中部政壇的應酬文化，「很多交情都用肝換來的」。

2012發現肝腫瘤 兒女都想捐肝

顏清標2012年就有肝硬化、肝腫瘤病史，並接受質子治療；近期健檢時評估適合活體捐肝手術，他5名子女都強烈表達捐肝意願。第一階段是目前擔任台中市副議長的女兒顏莉敏丶二兒子顏仁賢符合，第二階段配對認為顏莉敏有脂肪肝，才改由顏仁賢捐肝，且顏仁賢年輕，自癒力強，最為適合。