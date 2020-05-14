【小英連任新考題5】陸生不來台若成常態 陸恐不再有友台派
一個惡兆似乎在蔡英文連任就職的一個多月前出現了，預示著她的第二任兩岸關係將布滿荊棘，4月9日中國大陸教育部突然宣布，暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。被暫停來台的陸生憂心陸生可能永久不再來台，當年在陸委會副主委任內推動陸生政策的趙建民更指出，若是如此，兩岸發生武裝衝突的機率大增。
防疫措施 2月起陸人暫緩入境台灣
早在2個月前，台灣各大學都在做防疫準備，迎接寒假後返台的陸生，但疫情指揮中心突然宣布，自2月6日起，居住地在中國各省市的中國人，包括陸生都暫緩入境。禁止陸生來台本應是教育部與陸委會，甚至是國安會職權，疫情指揮中心與陳時中，往往陷入防疫本位主義，自行作主，但是當時防疫至上，沒有人敢反對。
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