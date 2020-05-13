周杰倫受虐兒貼文被「反送中」蹭爆 他會因壓力刪文嗎

聯合報 / 記者黃國樑
周杰倫前兩天在臉書粉絲專頁上響應家扶基金會保護受虐兒活動，不料留言大歪樓，被洗版成周杰倫在聲援「反送中運動」，大家都在觀察，周董會不會刪文。圖／翻攝自周杰倫臉書
周杰倫前兩天在臉書粉絲專頁上響應家扶基金會保護受虐兒活動，不料留言大歪樓，被洗版成周杰倫在聲援「反送中運動」，大家都在觀察，周董會不會刪文。圖／翻攝自周杰倫臉書

家扶基金會上月底發起保護受虐兒的活動，要大家感受受虐兒的痛楚，天王周杰倫前兩天在他的臉書粉絲專頁上響應，卻遭無妄之災，留言超級大歪樓，被網友洗版成周杰倫在聲援香港「反送中運動」，臉書被灌爆，現在，大家都在觀察，周董會不會刪文？

家扶保護受虐兒活動 明星、議員都響應

今年家扶基金會保護受虐兒的活動，請來黃子佼與孟耿如代言，4月28日開始由黃子佼與孟耿如在臉書上串連，願意響應的人可以用手機選取一張兒童眼睛、耳朵等身體受虐部位照片，並放在自己的相同部位，自拍一張照片，加上hashtag標籤，傳達「 #我看見疼痛你重現笑容 #擊退兒虐我OK你一起 」的意念。希望社會多數人都能因此體會受虐兒的心情，因此能減少虐待兒童事件。台北市議員如王世堅、李明賢都曾響應。

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