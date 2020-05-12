【易智言事件1】業師到大學任教 只能「做功德」？
導演易智言受政大英文系之邀教授「創意與劇本寫作」，但他10日在臉書自曝，政大兼課鐘點費僅600多元，且不能用金鐘獎、金馬獎得獎作品升等，更感嘆修課學生人數僅個位數且不用功，感覺到政大教書受到羞辱憤而請辭。學者表示，此事件顯示大學的教師聘用與升等，對不具學歷優勢的業界人才，存在隱性排斥與歧視，只能靠系主任人情拜託、業師的熱忱與犧牲奉獻，來成全教育部的政策目標。
除因熱忱任教 不少業師是為了「頭銜」
大學產學落差問題由來已久，教育部為此開放大學聘任不具博士學歷但卻有業界經驗的專業人士到校任教，也就是「業師」。但兼任教師待遇不高，鐘點費僅600多元，一學期頂多四萬多元，相較這些學有專精的業師在業界收入不成正比，但不少業界人士仍願意受邀赴大學任教，除懷抱教學熱忱，不少人也是看中有「在大學教書」的頭銜，為自己經歷加分。站在學校立場，也希望能聘到優秀業界人士可為系上加分。
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