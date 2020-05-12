顧立雄傳接副閣揆 財經門外漢為何能折服金融圈？
金管會主委顧立雄外傳內定接任行政院副院長，從一名律師轉換跑道從政，蔡政府上台後，先是擔任不當黨產處理委員會主委，不到一年，2017年9月再以「金融門外漢」之姿扛起監理銀行、保險、證券等金融機構的責任，現在又傳出可能更上一層樓，都顯見顧立雄受高層倚重的分量。
接掌黨產會 立下戰功
顧立雄兩年多前從不當黨產處理委員會主委轉任金管會主委時，當時外界多以「爆冷」、「黑馬」來形容這樁人事安排，他的妻子、經濟部次長王美花被問到時，也說自己嚇了一跳。在野黨更批評是「政治凌駕專業」、「外行領導內行」；還有業者私下表示「剉咧等」，擔心他把追討國民黨黨產那一套用來監管金融業。
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