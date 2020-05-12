【紓困之亂4】「黑數」農夫悲歌 我種地卻領不了補助…

農民紓困生活補貼昨天受理申請，符合資格且有農保及農會帳戶的的農民，補助款1萬元將直接匯入帳戶，經改良場確認的實際耕作者或參加農糧政策的農民，昨起可向各地農會申請，但有少數租地耕作的農民，因與地主僅口頭契約，成為這波紓困中無法受惠的黑數；地方政府表示，這類「黑數」難以估算人數。

2020-05-12 18:44