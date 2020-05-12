【紓困之亂4】「黑數」農夫悲歌 我種地卻領不了補助…

聯合報 / 記者陳雅玲
口頭約定承租的實際耕作者因無法提出土地等相關實耕證明，無法申請紓困補貼，他們大都栽種雜糧瓜果。圖／聯合報系資料照片
口頭約定承租的實際耕作者因無法提出土地等相關實耕證明，無法申請紓困補貼，他們大都栽種雜糧瓜果。圖／聯合報系資料照片

農民紓困生活補貼昨天受理申請，符合資格且有農保及農會帳戶的的農民，補助款1萬元將直接匯入帳戶，經改良場確認的實際耕作者或參加農糧政策的農民，昨起可向各地農會申請，但有少數租地耕作的農民，因與地主僅口頭契約，成為這波紓困中無法受惠的黑數；地方政府表示，這類「黑數」難以估算人數。

農民紓困生活補貼申請首日，雲林縣各地農會申辦狀況順暢，並未出現大排長龍，斗六市農會保險部主辨劉秋懋表示，昨天申請的農民大多有參與農糧政策，透過系統核對身分資料就可辦理相關作業，但有少數申辦農民在系統上查無資料，只能請他們到農改場申請實際耕作者認定。

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