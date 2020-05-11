【測速照妖鏡3】區間測速跌落神壇 為何剩新北堅持使用
彰化縣區間測速器失準，3000多張罰單全部撤銷，重創政府執法公信力，立委要求區間測速器訂定檢核統一標準，並要求全台全面停用，各縣市紛紛如推骨牌般宣布暫停，全台剩新北市屹立不搖，堅持不停用。消基會交通組副召集人李克聰表示，別一國多制，暫緩實施比較好。
配合中央先暫停 剩新北4處仍實施
區監測速不到兩年內在全台「遍地開花」，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、苗栗縣、台東縣、雲林縣等9個縣市、共18處路段實施區間測速，昨天還有台中和新北市採用，但後來台中也宣布暫停區監測速，台中市警局長楊源明說，他們配合中央先暫停，等有一套標準出來再繼續執行。新北市成為最後一張骨牌。位於萬里隧道、北宜公路、台64線和新店環河路等四處區間測速仍在使用中，成為全台目前「唯四」區間測速。
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