【測速照妖鏡3】區間測速跌落神壇 為何剩新北堅持使用

520將至，成功連任的蔡英文總統也著手進行國安人事調整，其中國安會秘書長李大維是否異動備受關注，據了解，先前一度傳出交通部長林佳龍向蔡表達出任國安會秘書長的強烈意願，不過雖然林佳龍對國安系統嫻熟，但由於林仍有意選投選戰，將續任能見度更高的交長一職；此外駐美代表高碩泰也有意爭取，不過，在求穩的前提下，李是否交棒仍有待觀察。

2020-05-11 15:05