【小英連任新考題2】林佳龍、高碩泰虎視眈眈 李大維能續掌國安會？
520將至，成功連任的蔡英文總統也著手進行國安人事調整，其中國安會秘書長李大維是否異動備受關注，據了解，先前一度傳出交通部長林佳龍向蔡表達出任國安會秘書長的強烈意願，不過雖然林佳龍對國安系統嫻熟，但由於林仍有意選投選戰，將續任能見度更高的交長一職；此外駐美代表高碩泰也有意爭取，不過，在求穩的前提下，李是否交棒仍有待觀察。
疫情發展、罷韓 仍牽動520後人事
蔡總統日前宣布行政院長蘇貞昌留任，內閣人事可望小幅度調整，之後再視情況變動；據指出，總統府秘書長陳菊可望出任監察院長，由立法院前院長蘇嘉全接任。不過，人事安排仍受疫情後續發展、罷韓結果等因素牽動。
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