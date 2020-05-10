【國民黨重生路4】數位諸葛亮翻船 網戰失利曝3大罩門
國民黨「數位科技長」簡勤佑上任後，以「佳龍的華航更名計時器」打響名號。不過，最近簡勤佑成立了「靠北蘇睏」臉書粉專，卻因一張「哏圖」而負評不斷，粉專也公開致歉刪圖。熟悉網路運作的「核能流言終結者」創辦人黃士修認為，此次事件，凸顯國民黨在網路領域「炮口對內」、「有將無兵」和「缺乏論述」三大危機。
簡勤佑接掌後 首役一戰成名
國民黨是透過海選徵選出Dcard的創辦人簡勤佑擔任「數位科技長」一職，國民黨主席江啟臣對此職務的期待甚高，甚至以「數位諸葛亮」形容。之前華航更名風波，剛上任的簡勤佑第一時間就發動議題，做了「佳龍的華航更名計時器」酸民進黨對更名是敢說不敢做。雖然引來不少綠軍炮火圍剿簡勤佑，但這一仗還是讓發動「華航更名」議題的綠軍有些難堪，簡勤佑也一戰成名。
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