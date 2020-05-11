【小英連任新考題1】蔡就職演說談什麼 才算對陸釋出善意？
最近以來，尤其是民進黨籍總統的就職演說，向來是觸動兩岸神經的敏感事件，過去大陸怕自己陷於被動，台灣希望預先了解大陸的回應，美國擔心會有不測，地動山搖，所以往往會有幕後穿梭溝通，但是今年疫情肆虐，隔斷了兩岸互動，所以剩下猜測。
悲觀派：不管蔡講什麼 陸都不在乎了
關於即將發表的蔡英文總統就職演說，有兩個不同的判斷，有一種悲觀論，以前國安會秘書長蘇起為代表，他認為蔡不管講甚麼，大陸都不會在乎了，之前海協會副會長孫亞夫在評論2016年蔡總統的520演講曾說，不是話彎來彎去，我們就會輕易接受，「我們是看整體的，看她整個政策來評斷的」，所以即使是蔡的演講中有那神奇的四個字「九二共識」，恐怕大陸也很難相信她。
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