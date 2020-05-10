【每周精摘】紓困之怒全台燒 護國院長的撞球桿失了準頭
炎炎夏日，民眾揮汗排隊，在區公所據理力爭，負責審核的公務員面有難色，不遠處窗口傳出怒吼：「不是要紓困嗎？為什麼處處刁難？」這樣的場景，在區公所處處上演。萬元紓困之亂全台延燒，行政院長蘇貞昌兩次道歉，平息不了怒火，蔡英文總統上場救援，力挺蘇揆續任，盛讚「護國院長」防疫有功。總統親上火線加持，才讓蘇貞昌暫時穩住了地位。
紓困急時雨下不來 民眾、基層怒火燒不完
後疫情時代來臨 ，各國都著手進行經濟復甦工程，台灣也急起直追，政府推出多項紓困政策，卻發生萬元紓困之亂，蘇貞昌五月四日舉行紓困說明記者會，宣稱政府擴大紓困方案適用對象，即日起就可申請；實際上，全國區公所在5月6日才開始受理，兩天時間的落差，民眾搶著排隊，基層承辦人員也來不及消化政策及處理流程，導致民眾和各地公所人仰馬翻，現場比菜市場還混亂，大家火氣都很大。
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