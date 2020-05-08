蘇貞昌從敗選內閣衝出人氣 蔡總統都要禮讓三分
蔡英文總統今天宣布任命蘇貞昌續任行政院長，蘇貞昌在民進黨九合一敗選後全黨士氣低迷之際，臨危受命接下閣揆重擔，曾被譏為「敗選內閣」，近一年四個月的時間，蘇揆擔任救火隊長穩住政局也衝出人氣，在蔡總統連任之後續任閣揆，並不意外。
疫情下續任閣揆 料內閣改組幅度小
新冠肺炎疫後時代，蘇揆續任，蔡總統肯定蘇內閣防疫有成，在政局維穩至上的原則下，預期這波改組幅度偏小，蘇貞昌將繼續率領「接地氣內閣」衝刺疫後經濟復甦。然而，以蘇貞昌嚴以律己、處事不留情面的個性，人事改組會隨時調整，閣員們仍要栓緊螺絲，否則隨時會「被下台」。
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