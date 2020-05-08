蘇貞昌從敗選內閣衝出人氣 蔡總統都要禮讓三分

聯合報 / 記者陳洛薇
總統蔡英文（前）今天宣布任命蘇貞昌（後）續任行政院長，蘇揆擔任救火隊長穩住政局也衝出人氣，在蔡總統連任之後續任閣揆，並不意外。中央社
總統蔡英文（前）今天宣布任命蘇貞昌（後）續任行政院長，蘇揆擔任救火隊長穩住政局也衝出人氣，在蔡總統連任之後續任閣揆，並不意外。中央社

蔡英文總統今天宣布任命蘇貞昌續任行政院長，蘇貞昌在民進黨九合一敗選後全黨士氣低迷之際，臨危受命接下閣揆重擔，曾被譏為「敗選內閣」，近一年四個月的時間，蘇揆擔任救火隊長穩住政局也衝出人氣，在蔡總統連任之後續任閣揆，並不意外。

疫情下續任閣揆 料內閣改組幅度小

新冠肺炎疫後時代，蘇揆續任，蔡總統肯定蘇內閣防疫有成，在政局維穩至上的原則下，預期這波改組幅度偏小，蘇貞昌將繼續率領「接地氣內閣」衝刺疫後經濟復甦。然而，以蘇貞昌嚴以律己、處事不留情面的個性，人事改組會隨時調整，閣員們仍要栓緊螺絲，否則隨時會「被下台」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

蘇貞昌 蔡英文 行政院

相關新聞

蘇貞昌從敗選內閣衝出人氣 蔡總統都要禮讓三分

蔡英文總統今天宣布任命蘇貞昌續任行政院長，蘇貞昌在民進黨九合一敗選後全黨士氣低迷之際，臨危受命接下閣揆重擔，曾被譏為「敗選內閣」，近一年四個月的時間，蘇揆擔任救火隊長穩住政局也衝出人氣，在蔡總統連任之後續任閣揆，並不意外。

【郵輪疫蹶不振2】港口能否解封 業者盼陳時中6月給答案

新冠疫情重創全球郵輪旅遊，國際郵輪協會拚8月復航。公主遊輪台灣行銷總監陳欣德表示，國際郵輪協會正在研擬一套防疫辦法，經WHO、美國CDC認可就能上路；台灣港口能否解封，業者希望中央流行疫情中心指揮官陳時中能給個說法，希望6月就有答案。

【錢櫃究責1】昔強槓趙藤雄 柯P為何反常不辦練董？

錢櫃KTV大火燒出6死悲劇，台北市政府今天公布懲處名單，消防局是震央，除了請辭的局長之外，下從負責安檢的承辦、上到副局長，都被追究行政疏失，但對錢櫃KTV董事長練台生該負的責任，市長柯文哲既無大動作，也始終沒鬆口，只提「企業要有社會責任」，讓政壇及法界議論紛紛「柯文哲為何不辦練台生？」 以往發生人員死傷重大的公安事件，縣市首長通常會下令對業者執行假扣押防止脫產，以利未來替受害者索賠，甚至主動將企業負責人移送法辦。柯文哲剛上任時打「五大弊案」，強勢批判遠雄建設趙藤雄等企業老闆；如今遇到練台生出事，態度卻大不同。

【紓困之亂2】從寬認定說得容易 倒楣的是前線基層人員

行政院宣布急難紓困方案，由於中央舉例賣玉蘭花、舉廣告牌的「無保工作者」等條件者適用，不少民眾都到公所搶申請，基層公務員也成出氣筒。許多條件不符合者當場咆哮，讓第一線人員只能讓他們先簽切結書「先收件再審核」。承辦人員無奈「紓困竟然只靠人與人之間的信任」。

【罷韓倒數2】韓國瑜反守為攻 讓綠營從幕後走到幕前

罷免高雄市長韓國瑜投票倒數1個月，原本對「罷韓」態度模糊的民進黨，近期也有所動作。趙天麟、劉世芳等民進黨高雄立委，昨天公開呼籲高雄市民6月6日出來投票，民進黨中央也成立「0606高雄市民意觀察小組」，相關作為都顯示民進黨在罷韓最後階段將更「主動出擊」。

【郵輪疫蹶不振1】50億產值一夕蒸發 業者盼打「台灣安全」牌

5月天，本該是郵輪旺季，過往的5月，看豪華郵輪爭豔、聽盛世公主唱「愛之船」，是基隆港的日常。但受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣全面封港，基隆港安靜到剩下海風，台灣一年50億元產值的郵輪產業，一子下全歸零；已有船務代理喊救命，爭取先開放郵輪空船進港補給。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。