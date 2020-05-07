【錢櫃究責1】昔強槓趙藤雄 柯P為何反常不辦練董？
錢櫃KTV大火燒出6死悲劇，台北市政府今天公布懲處名單，消防局是震央，除了請辭的局長之外，下從負責安檢的承辦、上到副局長，都被追究行政疏失，但對錢櫃KTV董事長練台生該負的責任，市長柯文哲既無大動作，也始終沒鬆口，只提「企業要有社會責任」，讓政壇及法界議論紛紛「柯文哲為何不辦練台生？」
以往發生人員死傷重大的公安事件，縣市首長通常會下令對業者執行假扣押防止脫產，以利未來替受害者索賠，甚至主動將企業負責人移送法辦。柯文哲剛上任時打「五大弊案」，強勢批判遠雄建設趙藤雄等企業老闆；如今遇到練台生出事，態度卻大不同。
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