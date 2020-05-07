【罷韓倒數2】韓國瑜反守為攻 讓綠營從幕後走到幕前

聯合報 / 記者周佑政蔡容喬
高雄市議會民進黨團昨宣布響應罷韓。圖／聯合報系資料照片
高雄市議會民進黨團昨宣布響應罷韓。圖／聯合報系資料照片

罷免高雄市長韓國瑜投票倒數1個月，原本對「罷韓」態度模糊的民進黨，近期也有所動作。趙天麟、劉世芳等民進黨高雄立委，昨天公開呼籲高雄市民6月6日出來投票，民進黨中央也成立「0606高雄市民意觀察小組」，相關作為都顯示民進黨在罷韓最後階段將更「主動出擊」。

面對罷韓 綠中央與地方也不同調

罷韓民進黨中央與地方態度不同調，高雄的民進黨公職自罷免行動初期，便不斷「奧援」罷韓團體，但黨中央態度則相對「保守」。黨內人士表示，罷韓是由公民團體發動，如果民進黨太過積極，很容易被藍營操作為政黨介入，若最終投票被形塑為「藍綠對決」，未必會獲得中間選民認可，當初才會定調「交給高雄市民決定」。

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罷韓 民進黨 投票率 韓國瑜

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