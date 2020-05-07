【紓困之亂2】從寬認定說得容易 倒楣的是前線基層人員

我國能否以觀察員身分受邀參加世界衛生大會（WHA）？每到5月就會成為焦點，相關部會也會為了這件事幾乎全體動員。今年碰上新冠肺炎疫情，抗疫有成的台灣，最後是順利前進日內瓦，還是只能在台灣喊中國大陸不公平打壓，大家最好有心理準備，因為WHO每次都用同一張「鬼牌」把我們判出局。

2020-05-07 00:16