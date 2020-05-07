【紓困之亂2】從寬認定說得容易 倒楣的是前線基層人員

聯合報 / 記者張曼蘋
萬元紓困金6日上路，但作業流程繁複，許多民眾多搞不清楚如何申請。圖／聯合報系資料照片
萬元紓困金6日上路，但作業流程繁複，許多民眾多搞不清楚如何申請。圖／聯合報系資料照片

行政院宣布急難紓困方案，由於中央舉例賣玉蘭花、舉廣告牌的「無保工作者」等條件者適用，不少民眾都到公所搶申請，基層公務員也成出氣筒。許多條件不符合者當場咆哮，讓第一線人員只能讓他們先簽切結書「先收件再審核」。承辦人員無奈「紓困竟然只靠人與人之間的信任」。

不符資格就咆哮 只能先簽切結「安撫」

急難紓困昨上路，申請過程繁瑣，全台各地都出現亂象，縣市首長紛紛呼籲紓困從寬認定。新北市長侯友宜喊出「從寬認定、資料從簡、從速發放」3原則，如果提不出工作證明，就簽切結，責任自負，「從寬認定市長負責」。台北市副市長蔡炳坤赴信義區公所視察時也說，若真的無法提供，可簽切結書，會盡量從寬認定。

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