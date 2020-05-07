【罷韓倒數1】韓國瑜直球對決、黨中央低調 藍陷分裂焦慮
距離「罷韓」投票剩下不到一個月，到底要怎麼面對來勢洶洶的罷韓風潮，國民黨似乎已經陷入集體焦慮。黨內評估應該低調以對，但高雄市政府卻頗有「直球對決」的氣勢，在各項議題上與罷韓方針鋒相對。尤其面對韓粉不斷施壓，要黨中央全力挺韓，黨內更無所適從。
黨中央一貫低調 訴求降低投票率
對於罷韓議題，國民黨中央一貫維持低調態度，只是一再強調「配合高雄市政府的需求」。昨天國民黨中常會，雖然與高雄市長韓國瑜視訊連線，談罷韓和防疫，展現團結挺韓氛圍，但整體上來說，國民黨仍傾向對罷韓「低調以對」。
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