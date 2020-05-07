【罷韓倒數1】韓國瑜直球對決、黨中央低調 藍陷分裂焦慮

聯合報 / 記者李光儀
昨天國民黨中常會與高雄市長韓國瑜視訊連線，但國民黨仍傾向對罷韓「低調以對」。圖為國民黨主席江啟臣（右）日前南下與韓國瑜（左）閉門會談。圖／高雄市府提供
昨天國民黨中常會與高雄市長韓國瑜視訊連線，但國民黨仍傾向對罷韓「低調以對」。圖為國民黨主席江啟臣（右）日前南下與韓國瑜（左）閉門會談。圖／高雄市府提供

距離「罷韓」投票剩下不到一個月，到底要怎麼面對來勢洶洶的罷韓風潮，國民黨似乎已經陷入集體焦慮。黨內評估應該低調以對，但高雄市政府卻頗有「直球對決」的氣勢，在各項議題上與罷韓方針鋒相對。尤其面對韓粉不斷施壓，要黨中央全力挺韓，黨內更無所適從。

黨中央一貫低調 訴求降低投票率

對於罷韓議題，國民黨中央一貫維持低調態度，只是一再強調「配合高雄市政府的需求」。昨天國民黨中常會，雖然與高雄市長韓國瑜視訊連線，談罷韓和防疫，展現團結挺韓氛圍，但整體上來說，國民黨仍傾向對罷韓「低調以對」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

罷韓 投票率 國民黨 韓國瑜 中選會

相關新聞

【罷韓倒數1】韓國瑜直球對決、黨中央低調 藍陷分裂焦慮

距離「罷韓」投票剩下不到一個月，到底要怎麼面對來勢洶洶的罷韓風潮，國民黨似乎已經陷入集體焦慮。黨內評估應該低調以對，但高雄市政府卻頗有「直球對決」的氣勢，在各項議題上與罷韓方針鋒相對。尤其面對韓粉不斷施壓，要黨中央全力挺韓，黨內更無所適從。

台灣「入衛」啦啦隊變多…卻難敵WHA的1張鬼牌

我國能否以觀察員身分受邀參加世界衛生大會（WHA）？每到5月就會成為焦點，相關部會也會為了這件事幾乎全體動員。今年碰上新冠肺炎疫情，抗疫有成的台灣，最後是順利前進日內瓦，還是只能在台灣喊中國大陸不公平打壓，大家最好有心理準備，因為WHO每次都用同一張「鬼牌」把我們判出局。

【大同爭奪戰4】王光祥為何非拿下大同不可 因為景仰？

2018年中，三圓建設機構董事長王光祥正式向大同公司派宣戰，成為市場派共主，但這兩年期間，他開了不少場記者會，喊了不少次要積極「揪團」、推翻公司派，結果不是被主管機關打槍，就是被公司派完封，或自己身陷中資疑雲泥沼。但他這次顯得有備而來，不僅在股權上有優勢，董事候選名單也找來前立委黃國昌、東森董事長林文淵等反中、偏綠人士，來反制抹紅聲浪，引發市場熱議。

【紓困之亂1】申請者多是年輕人 救急對象和我們想的不一樣

行政院加碼提供1萬元紓困金，今天開始申請，但公所基層人員發現，來詢問急難紓困的民眾中，以剛出社會的年輕人占多數，青壯年也不少，不如想像中的多是中老年人。

今日新冠疫情必讀10件事／武漢台人可自行返台、國光生技疫苗

中央流行疫情指揮中心修訂「民眾假期生活防疫指引」，新版指引建議，親友聚餐盡量選擇桌與桌距離1.5公尺以上的餐廳，或有隔屏、餐桌有隔板、供應套餐的餐廳；如吃桌菜，要公筷母匙或請餐廳分盤再上菜。

【豬揚戀啟示錄2】學習分手快樂 情感教育沒「你們還小」這理由

藝人羅志祥（小豬）遭前女友周揚青指男女關係混亂，輿論至今多議論誰對誰錯。性別平等專家感嘆，性平教育法雖已實施 16年，其中「情感教育」仍只是嘴巴喊喊，校園內多不教學生如何培養更理性的情感觀、好好分手，「情感教育被忽略」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。