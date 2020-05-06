【豬揚戀啟示錄2】學習分手快樂 情感教育沒「你們還小」這理由
藝人羅志祥（小豬）遭前女友周揚青指男女關係混亂，輿論至今多議論誰對誰錯。性別平等專家感嘆，性平教育法雖已實施 16年，其中「情感教育」仍只是嘴巴喊喊，校園內多不教學生如何培養更理性的情感觀、好好分手，「情感教育被忽略」。
國小教師、性別平等教育協會理事長洪菊吟說，事發至今，周遭從成人到小朋友，多說小豬是負心漢，乃至批評「小三」愷樂，高雄師範大學教育學系副教授魏慧美也觀察到，學生多在罵小豬。她們說，這顯示社會還是期待關係的忠貞，但若多從不同面向討論，才能把個人事件轉為良好的社會教育案例。
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