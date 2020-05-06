口譯哥率「外交F3」拚WHA 藍營華府聲量仍相對弱勢

聯合報 / 記者 張加
駐美代表處政治組組長趙怡翔。圖／聯合報系資料照片
駐美代表處政治組組長趙怡翔。圖／聯合報系資料照片

世界衛生大會（WHA）將在本月中以線上方式舉行，美國持續推動台灣以觀察員身分參與，台灣也抓緊機會發聲，在華府這個「一級戰區」，綠營挾著執政優勢和在地深耕的做法，透過多位新生代積極提升「台灣模式」能見度，反觀國民黨雖有被視為親美的黨主席江啟臣掌舵，藍營在華府的聲量相對小了許多。

吳釗燮、蕭新煌之子 綠華府重要戰力

副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁本周都將透過視訊與美國分享台灣的抗疫經驗。除了大官開講，駐美代表處政治組組長趙怡翔、立場偏綠的華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）執行長蕭良其和獨派團體台灣人公共事務會（FAPA）政策研究員吳迪，則被視為綠營在華府拓展台美關係的新生代，堪稱華府的F3，但不是偶像團體F4的Flower（指花美男），而是外交事務（Foreign affairs）。

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