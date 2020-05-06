口譯哥率「外交F3」拚WHA 藍營華府聲量仍相對弱勢

世界衛生大會（WHA）將在本月中以線上方式舉行，美國持續推動台灣以觀察員身分參與，台灣也抓緊機會發聲，在華府這個「一級戰區」，綠營挾著執政優勢和在地深耕的做法，透過多位新生代積極提升「台灣模式」能見度，反觀國民黨雖有被視為親美的黨主席江啟臣掌舵，藍營在華府的聲量相對小了許多。

2020-05-06 11:14