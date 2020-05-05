【大學為何缺宿舍1】老供不應求 原因出在少子化？

國民黨新任主席江啟臣推動組改，將對退伍軍人及眷屬組成的黃復興黨部進行「黨籍合一」，黨員名單未來將統一由黨中央管理。黃復興主委臧幼俠對媒體證實，中央統一管理黨籍的方向是正確的，不過退伍軍人與眷屬黨員的經營，未來仍由黃復興專屬。

2020-05-05 11:18