【大學為何缺宿舍1】老供不應求 原因出在少子化？

聯合報 / 記者馮靖惠
曾被選舉吵熱的文化大學宿舍大群館。 圖／聯合報系資料照片
曾被選舉吵熱的文化大學宿舍大群館。 圖／聯合報系資料照片

北部地區的大學周邊房租幾乎年年調漲，不少中南部學生想住學校宿舍卻申請不到。教育部統計，108學年度大專校院「學校提供學生實際住宿率」100%的大學，國立僅中央大學，私立只有樹人醫專；北部私立大學「宿舍提供率」大約只有兩、三成。連過去被視為「宿舍模範生」的陽明大學，109學年度也將有200多個學生分不到床位，逼得校方臨時成立紓困小組。

北部私大 宿舍提供率僅三成

有大學主管就表示，少子化下，「有勇氣」的大學才會砸五、六億元幫學生蓋宿舍，因為估計「要50年才攤得平」；有私立大學乾脆簽長約，在校外包棟當學生宿舍。

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宿舍 教育部 少子化

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