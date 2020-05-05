【疫區日記】日本運動員、傑尼斯偶像不出門瘋種豆苗 還悟出人生

聯合報 / 特約記者陳怡秀
剪去經葉的豆苗，根部移至乾淨容器，加水用室內燈照，7至10天就能再採收一次，嘗試「養」4至5次的也大有人在。 特約記者陳怡秀／攝影
剪去經葉的豆苗，根部移至乾淨容器，加水用室內燈照，7至10天就能再採收一次，嘗試「養」4至5次的也大有人在。 特約記者陳怡秀／攝影

疫情未見減緩，日本首相安倍晉三於5月4日宣布，「緊急事態宣言」的適用期限從本月6日再延長至31日，持續籲情民眾避免不必要外出。「吃」作為生存之必須，既然得減少出門，很多人順勢開啟打造家庭小菜園的契機，外賣送餐服務也成為選項。

建家庭菜園 日本豆苗門檻低

家庭小菜園聽起來門檻有點高，但大部分的人都能從「日本豆苗」入門。「日本豆苗」是一種帶根的碗豆豆苗，全國各大超市都找得到，以最常見的牌子「村上農園」出產的豆苗為例，一包價格約100日圓（台幣約28元），料理方式簡單，加點油、打個蛋下去炒一炒，一盤2人份的蔬菜就能輕鬆端上桌。

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