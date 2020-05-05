失落環節太多 陳文成案「促轉」不出真相

聯合報 / 記者丘采薇
促轉會由主委楊翠（中）及委員尤伯祥（右）、葉虹靈公布陳文成案調查報告，結論為警總對陳文成之死涉有嫌疑。記者侯永全／攝影
促轉會由主委楊翠（中）及委員尤伯祥（右）、葉虹靈公布陳文成案調查報告，結論為警總對陳文成之死涉有嫌疑。記者侯永全／攝影

促進轉型正義委員會重啟調查民國70年發生的卡內基美隆大學講師陳文成命案，昨天公布調查報告，發現四大疑點。促轉會委員尤伯祥表示，報告顯示警總對陳文成之死涉有嫌疑，但無法確定是否為警總所為，有待下一階段調查，現階段報告只是階段性成果，但報告揭露情治系統消滅、鎮壓異議者的手段。促轉會委員葉虹靈表示，國民黨及情治機關是下一階段清查重點。

報告中的四大疑點，包括情治機關在案發前後都曾嚴密監控當時在美國任教的陳文成、現有證據無法證明陳文成有脫離警總的實力支配、發現屍體的現場並非第一現場及情治機關介入偵辦，阻礙家屬追求真相。促轉會這次除找出新檔案，也訪談陳文成親友，乃至警總人員等15位相關當事人。

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陳文成 促轉會 國安局

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