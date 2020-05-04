世衛大會18日改視訊召開 台灣拿到門票的機率是…

從明星立委到明星縣長、行政院副院長，而且在新北市長之戰裡完勝蔡英文，朱立倫在國民黨曾經具備「最強接班人」的條件。但2016年接任國民黨主席後，幾個重要政治判斷失準，卻讓他的政治行情一再下滑。如今無官卻很難「一身輕」的朱立倫，未來動向如何，是否還有「更上一層樓」的機會，也成政壇關注的焦點。

2020-05-04 09:28