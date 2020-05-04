世衛大會18日改視訊召開 台灣拿到門票的機率是…
世界衛生大會（WHA）將於5月18日以線上視訊方式舉行，台灣在這次對抗新冠肺炎疫情表現受到關注，但至今尚未受邀。儘管今年美國推動台灣以觀察員身分參與WHA的力道大增，並聯手「理念相近」國家共同努力，但涉外人士評估，台灣今年參與WHA的機率不到5%。
參加關鍵除兩岸關係 還多了什麼？
一名熟悉兩岸的退休外交官指出，台灣要參與國際組織有一定條件，包括若不參與會對國際秩序造成問題、組織內主要國家支持等，但關鍵還是兩岸關係；這次新冠肺炎疫情，中國大陸面臨國際巨大壓力，若大陸提條件，台灣展現彈性，則可能促成。
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