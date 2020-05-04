【懶人包】你還沒裝火災住警器嗎？四張圖解密兼保命

高雄名醫賴文德住家5月3日清晨發生火災，釀成包括女兒、女婿及3名小孫子等五人葬身火窟的悲劇。消防員初勘賴家未裝設住宅用火災警報器（簡稱住警器），以致起火時疑似無法啟動通報。根據美國統計，2009年到2013年居家火災案件，家中未裝設住警器或住警器未啟動者，死亡比率為1.18%，有裝設住警器及時預警逃生者，死亡率則減半至0.53%。

相對於許多國家早已強制立法規定民眾要在住宅裝置住警器，台灣目前仍處在推動階段，且許多民眾對住警器依然陌生。家中安裝住警器有哪些注意事項？該如何選購？下面四張圖幫你解密。