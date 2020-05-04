【國民黨重生路2】朱立倫一手好牌 為何打到變「邊緣倫」
從明星立委到明星縣長、行政院副院長，而且在新北市長之戰裡完勝蔡英文，朱立倫在國民黨曾經具備「最強接班人」的條件。但2016年接任國民黨主席後，幾個重要政治判斷失準，卻讓他的政治行情一再下滑。如今無官卻很難「一身輕」的朱立倫，未來動向如何，是否還有「更上一層樓」的機會，也成政壇關注的焦點。
政治判斷失誤 換柱、韓流打破總統夢
2014年國民黨在九合一大選裡慘敗，主席馬英九下台一鞠躬。朱立倫僅以些微票數連任新北市長，隨後參選黨主席並獲得當選。雖然當時民進黨取代國民黨執政的鋒頭正盛，但民調顯示他與蔡英文差距有限，是藍營惟一可以一搏的人。但被自己新北市長「做好做滿」的承諾綁死，朱立倫堅不參選。及至提名洪秀柱，黨內因路線問題分崩離析，又發動「換柱」自己上場，結果深藍反彈，第一次參選，就以慘敗作收。
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