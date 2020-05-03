別讓老味道消失！鄭麗文號召好友吃「撐餐廳」

聯合報 / 記者黃國樑
鄭麗文（右）與九記的員工合影。圖╱鄭麗文提供
鄭麗文（右）與九記的員工合影。圖╱鄭麗文提供

疫情還看不到盡頭，但許多老字號餐廳早已不支倒地。擔憂當疫情結束，那些老店也永遠消失，國民黨立委鄭麗文上月在臉書上發起「撐好店，EAT起來」活動，希望號召國人到那些承載著猶如鄉愁般的美味的老店光顧，不論是內用或外帶，讓他們度過這次最艱困的難關。

鄭麗文在臉書上說，常常去的老店，原本生意很好，大多時候都需要先預約才能大快朵頤。但是這波疫情，大家停止聚餐，用餐的喧囂聲不再，店家經營紛紛受到衝擊，業績剩不到三成的比比皆是，眼看這些店家一間間掛出暫停營業的牌子。有點積蓄的老闆為了老員工們的生計、家庭，咬牙苦撐，但究竟能撐多久，誰也都不敢保證。她也要大家把自己上館子吃飯的照片上傳臉書分享。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

疫情 鄭麗文 房東

相關新聞

別讓老味道消失！鄭麗文號召好友吃「撐餐廳」

疫情還看不到盡頭，但許多老字號餐廳早已不支倒地。擔憂當疫情結束，那些老店也永遠消失，國民黨立委鄭麗文上月在臉書上發起「撐好店，EAT起來」活動，希望號召國人到那些承載著猶如鄉愁般的美味的老店光顧，不論是內用或外帶，讓他們度過這次最艱困的難關。 鄭麗文在臉書上說，常常去的老店，原本生意很好，大多時候都需要先預約才能大快朵頤。但是這波疫情，大家停止聚餐，用餐的喧囂聲不再，店家經營紛紛受到衝擊，業績剩不到三成的比比皆是，眼看這些店家一間間掛出暫停營業的牌子。有點積蓄的老闆為了老員工們的生計、家庭，咬牙苦撐，但究竟能撐多久，誰也都不敢保證。她也要大家把自己上館子吃飯的照片上傳臉書分享。

【獨家專訪】龍應台：別讓疫情帶走街坊文化 用腳挽留街坊溫度、讓科技與小店相遇

「疫情過後，我們仍然要美麗、溫潤、飽滿的城市；那麼我們得努力一點，在困難中，挽留住我們的書店、花店、水果行、雜貨店、餐廳、酒館、文具店、旅行社、按摩店......。」

【高雄名醫惡火】裝住警器民眾不領情 消防員嘆：以為火燒是別人家的事

高雄心臟內科名醫賴文德住家今清晨傳出惡火，導致包括女兒、女婿及3名小孫子一家五口均喪身火窟的重大悲劇。由於附近鄰居沒聽到任何警報聲，消防員初勘賴家未裝設住宅用火災警報器，以致起火時疑似無法啟動通報。高雄市消防局感慨，很多住在老公寓的民眾沒有裝住警器的意識，有些民眾就算要免費為他裝，還常被拒絕，他們總以為「反正火燒都是別人家的事」。

【每周精摘】殺警判無罪 總統能做的就只有表態嗎？

「一次不公的裁判比多次的違法行為更嚴重。因為這些違法行為不過弄髒了水流，而不公的裁判則把水源敗壞了。」英國哲學家培根在《論司法》裡的這句話，對照在鐵路警察判決案，引發了許多省思。

舌戰記者群 陸外交部發言人基本功是氣勢

新冠肺炎疫情最早出現的大陸，近來成為全球眾矢之的，外交部例行記者會上，每天都有外媒詢問病毒是否為大陸實驗室製造，大陸是否隱瞞疫情，大陸製造的防疫物資屢遭退貨等負面問題，大陸的外交部記者會成為各國媒體了解大陸疫情的窗口，發言人也疲於奔命解釋再三。

今日新冠疫情必讀10件事／嘉玲回來了、巴菲特公司大虧

中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天無新增確診病例，連續21天無本土病例。截至目前累計通報6萬4094例（含6萬2780例排除），其中432例確診。確診個案中6人死亡，332人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。