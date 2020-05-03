別讓老味道消失！鄭麗文號召好友吃「撐餐廳」

疫情還看不到盡頭，但許多老字號餐廳早已不支倒地。擔憂當疫情結束，那些老店也永遠消失，國民黨立委鄭麗文上月在臉書上發起「撐好店，EAT起來」活動，希望號召國人到那些承載著猶如鄉愁般的美味的老店光顧，不論是內用或外帶，讓他們度過這次最艱困的難關。

鄭麗文在臉書上說，常常去的老店，原本生意很好，大多時候都需要先預約才能大快朵頤。但是這波疫情，大家停止聚餐，用餐的喧囂聲不再，店家經營紛紛受到衝擊，業績剩不到三成的比比皆是，眼看這些店家一間間掛出暫停營業的牌子。有點積蓄的老闆為了老員工們的生計、家庭，咬牙苦撐，但究竟能撐多久，誰也都不敢保證。她也要大家把自己上館子吃飯的照片上傳臉書分享。