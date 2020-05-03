【高雄名醫惡火】裝住警器民眾不領情 消防員嘆：以為火燒是別人家的事

高雄心臟內科名醫賴文德住家今清晨傳出惡火，導致包括女兒、女婿及3名小孫子一家五口均喪身火窟的重大悲劇。由於附近鄰居沒聽到任何警報聲，消防員初勘賴家未裝設住宅用火災警報器，以致起火時疑似無法啟動通報。高雄市消防局感慨，很多住在老公寓的民眾沒有裝住警器的意識，有些民眾就算要免費為他裝，還常被拒絕，他們總以為「反正火燒都是別人家的事」。

2020-05-03 15:56