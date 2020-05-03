【高雄名醫惡火】裝住警器民眾不領情 消防員嘆：以為火燒是別人家的事

聯合報 / 記者蔡容喬張曼蘋
高雄名醫賴文德住家起火，奪走5條人命，賴家疑似未裝住警器即時通報，外部也裝設鐵窗，造成逃生困難。 記者劉學聖／攝影
高雄名醫賴文德住家起火，奪走5條人命，賴家疑似未裝住警器即時通報，外部也裝設鐵窗，造成逃生困難。 記者劉學聖／攝影

高雄心臟內科名醫賴文德住家今清晨傳出惡火，導致包括女兒、女婿及3名小孫子一家五口均喪身火窟的重大悲劇。由於附近鄰居沒聽到任何警報聲，消防員初勘賴家未裝設住宅用火災警報器，以致起火時疑似無法啟動通報。高雄市消防局感慨，很多住在老公寓的民眾沒有裝住警器的意識，有些民眾就算要免費為他裝，還常被拒絕，他們總以為「反正火燒都是別人家的事」。

賴家裝設鐵窗 也成逃生阻礙

這場大火奪走5條寶貴性命，與日前台北錢櫃KTV大火極為類似，都是濃煙阻斷逃生之路，火災剛發生時，也沒有警報讓人員逃生；差別是錢櫃KTV有相關灑水、警報設備，遭人為關閉，若高雄賴家最後確認沒裝住警器，也少了逃生契機。附近民眾也指出，賴家裝設鐵窗，也被認為造成逃生困難的主因之一。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

火災

相關新聞

【每周精摘】殺警判無罪 總統能做的就只有表態嗎？

「一次不公的裁判比多次的違法行為更嚴重。因為這些違法行為不過弄髒了水流，而不公的裁判則把水源敗壞了。」英國哲學家培根在《論司法》裡的這句話，對照在鐵路警察判決案，引發了許多省思。

舌戰記者群 陸外交部發言人基本功是氣勢

新冠肺炎疫情最早出現的大陸，近來成為全球眾矢之的，外交部例行記者會上，每天都有外媒詢問病毒是否為大陸實驗室製造，大陸是否隱瞞疫情，大陸製造的防疫物資屢遭退貨等負面問題，大陸的外交部記者會成為各國媒體了解大陸疫情的窗口，發言人也疲於奔命解釋再三。

【搶救阿北大作戰1】柯團隊緋聞連環爆 內部鬥爭外部化？

錢櫃火警釀成嚴重傷亡，台北市長柯文哲忙於處理後續事宜之際，北農董事長秘書董德堉，又被爆出與北市副市長蔡炳坤秘書凌婉真過從...

特種行業被逼到崩潰！化明為暗恐釀社會新危機

全國酒店、舞廳至今停業已3周，酒店業者仍須支付房租、人事、水電成本，估計１個月損失近百萬，不過，近日全國6天0確診，一度...

今日新冠疫情必讀10件事／嘉玲回來了、巴菲特公司大虧

中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天無新增確診病例，連續21天無本土病例。截至目前累計通報6萬4094例（含6萬2780例排除），其中432例確診。確診個案中6人死亡，332人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

【高雄名醫惡火】裝住警器民眾不領情 消防員嘆：以為火燒是別人家的事

高雄心臟內科名醫賴文德住家今清晨傳出惡火，導致包括女兒、女婿及3名小孫子一家五口均喪身火窟的重大悲劇。由於附近鄰居沒聽到任何警報聲，消防員初勘賴家未裝設住宅用火災警報器，以致起火時疑似無法啟動通報。高雄市消防局感慨，很多住在老公寓的民眾沒有裝住警器的意識，有些民眾就算要免費為他裝，還常被拒絕，他們總以為「反正火燒都是別人家的事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。