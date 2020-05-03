【高雄名醫惡火】裝住警器民眾不領情 消防員嘆：以為火燒是別人家的事
高雄心臟內科名醫賴文德住家今清晨傳出惡火，導致包括女兒、女婿及3名小孫子一家五口均喪身火窟的重大悲劇。由於附近鄰居沒聽到任何警報聲，消防員初勘賴家未裝設住宅用火災警報器，以致起火時疑似無法啟動通報。高雄市消防局感慨，很多住在老公寓的民眾沒有裝住警器的意識，有些民眾就算要免費為他裝，還常被拒絕，他們總以為「反正火燒都是別人家的事」。
賴家裝設鐵窗 也成逃生阻礙
這場大火奪走5條寶貴性命，與日前台北錢櫃KTV大火極為類似，都是濃煙阻斷逃生之路，火災剛發生時，也沒有警報讓人員逃生；差別是錢櫃KTV有相關灑水、警報設備，遭人為關閉，若高雄賴家最後確認沒裝住警器，也少了逃生契機。附近民眾也指出，賴家裝設鐵窗，也被認為造成逃生困難的主因之一。
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