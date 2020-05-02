今日新冠疫情必讀10件事／新增3例境外移入、北海道恐爆第2波

聯合報 / 記者謝蕙蓮梁采蘩
國內今天新增3例新冠肺炎確診案例，都是境外移入。圖／聯合報系資料照片
國內今天新增3例新冠肺炎確診案例，都是境外移入。圖／聯合報系資料照片

●國內今天新增3例新冠肺炎確診案例，都是境外移入其中1人到過澳洲、日本，4月9日起出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返台入境時主動告知採檢確認。另兩人是從塞內加爾返台的夫妻，4月26日、27日出現全身倦怠及咳嗽等症狀，5月1日返國時有咳嗽症狀，機場採檢後確診。

●中央流行疫情指揮中心今宣布，5月4日零時起，入境登機前除填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處居家檢疫條件。若同住者有65歲以上長者、6歲以下幼童、慢性疾病患者，或無含衛浴的個人專用房間，應入住防疫旅館，申報不實最高可罰15萬元。

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