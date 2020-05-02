中國全面小康願景下 6.5億人月收不到2萬是啥概念
中國的「春夏之交」一直不好過，自從1989年的6月之後，30年來的「春夏之交」都被定為「政治敏感期」。今年這個時節首度不敏感了，那是因為天天都有爭議性話題，不是以戰狼外交為特色的中外之吵，就是內部形形色色的吵。但這兩天的爭議性話題，變成一個普遍關注的爭議，那因為事關人人荷包收入。
中國互聯網統計 意外掀收入話題
近兩天出現跟收入有關的爭議，來自幾份報告，這些報告本來都有報喜的背景，但卻被扭到收入關注上去了，比如第四十五次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，本來焦點是報喜數據，告知大家中國的網路使用者規模，已經達9億400萬人，其中手機上網的比例99.3%。
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