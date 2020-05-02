【原民獵槍爭議1】自製獵槍近4年釀8死 說好的制式獵槍呢
嘉義縣阿里山鄉，一名布農族原住民5月2日凌晨狩獵時，獵槍不慎誤擊親舅舅，原住民傳統狩獵文化延續與管理的討論再現，其中原住民爭取多年的開放制式獵槍至今仍跳票，不安全的自製獵槍近4年來造成原住民8死5傷。學者建議，選一、兩個較具規模的部落，試辦開放進口制試獵槍，「拖越久，就會有越多人傷亡！」
獵槍修法卡關 學者：警政署仍戒嚴心態
總統蔡英文4年前以原住民族過去400年承受苦痛和不公平待遇，公開向原住民族道歉，並保證不會再讓他們與自己的文化傳統疏離。但首屆任期即將結束，開放制式獵槍吵了多年，修法卻一直「卡關」。東華大學原住民民族學院院長浦忠成說，最大問題是內政部警政署仍在戒嚴、管制心態。
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