【民進黨內戰2】新蘇結盟生變 海派磨刀霍霍「第3席」
總統蔡英文520後將依黨章回任民進黨黨主席，5月底新一屆縣市黨部主委選舉結果出爐後，攸關黨內權力核心的中常委、執委改選，也將在7月登場，各派系早已磨刀霍霍。據了解，10席需票選的中常委中，「非新蘇系統」擁有6席實力，其中逐漸壯大的「海派」積極搶攻第三席，「新蘇系統」則要全力鞏固既有的4席常委。
中常會是民進黨的權力核心，每兩年透過7月的全代會改選一次，先由全國黨代表選出30席中執委，再由30席中執委票選出10席中常委。各派系為了躋身黨內最高權力機構，事前均會估算票數，並透過合作、換票等合縱連橫方式，讓席次最大化。
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