大鵬灣BOT仲裁政府還3億 廠商仍鐵了心要分手
去年2月，台灣燈會在屏東大鵬灣風景管理區風光舉辦，17天吸引1339萬人次造訪；燈會彩排期間，全台最大賽車場—大鵬灣國際賽車場，引擎聲不絕於耳。不料燈會才過一個月，承接大鵬灣國家風景區BOT案的「大鵬灣國際開發公司」就因不堪虧損終止合約。歷經13個月、11次仲裁庭，觀光局內部原預料可能要賠償99億元，拖垮觀光發展基金成負數，仲裁結果上周出爐，僅需返還保證金3億元。
開發商擬改民事訴訟 全案延長賽
仲裁結果雖讓觀光局暫時鬆口氣，但原本開出天價賠償的開發公司，預計也將改走民事訴訟，全案將進入延長賽。
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