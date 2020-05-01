大鵬灣BOT仲裁政府還3億 廠商仍鐵了心要分手

聯合報 / 記者侯俐安
大鵬灣國際開發公司經營大鵬灣國際賽車場，是國內首座被汽車聯盟認證的二級賽車場，每年都舉辦國內外比賽或超跑活動。圖／聯合報系資料照片
大鵬灣國際開發公司經營大鵬灣國際賽車場，是國內首座被汽車聯盟認證的二級賽車場，每年都舉辦國內外比賽或超跑活動。圖／聯合報系資料照片

去年2月，台灣燈會在屏東大鵬灣風景管理區風光舉辦，17天吸引1339萬人次造訪；燈會彩排期間，全台最大賽車場—大鵬灣國際賽車場，引擎聲不絕於耳。不料燈會才過一個月，承接大鵬灣國家風景區BOT案的「大鵬灣國際開發公司」就因不堪虧損終止合約。歷經13個月、11次仲裁庭，觀光局內部原預料可能要賠償99億元，拖垮觀光發展基金成負數，仲裁結果上周出爐，僅需返還保證金3億元。

開發商擬改民事訴訟 全案延長賽

仲裁結果雖讓觀光局暫時鬆口氣，但原本開出天價賠償的開發公司，預計也將改走民事訴訟，全案將進入延長賽。

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